Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Stuttgart'ı yarın RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan oyuncular statü gereği forma giyemeyecek.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta yapılacak müsabaka öncesinde son çalışmasını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve hız çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde Stuttgart maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Tam kadro

Galatasaray, Stuttgart müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi hazırlıklarını eksiksiz olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Başkan Özbek antrenmanda

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, antrenman sırasında teknik direktör Okan Buruk ile görüştü.

Çalışmanın başlamasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile sahaya inen başkan Özbek'i Okan Buruk ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu karşıladı.

Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek, teknik ekip ve futbolculara selam vererek sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA
Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

Başkentte polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Taung çocuğunun sırrı! 2,8 milyon yıl önce 3 yaşındaki çocuğu dev bir kartalın öldürdüğü düşünülüyor

3 yaşındaki çocuğu gökyüzünden gelen dev avcı kapmış olabilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk