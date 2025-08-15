Galatasaray Son 7 Maçında Kalesini Gole Kapadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek son 7 resmi müsabakada kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar, 3 Mayıs'tan bu yana oynadığı tüm maçları gol yemeden tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber son 7 resmi maçta kalesini gole kapadı. Aslan, en son 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesinde gol gördü. Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası maçlarının hiçbirinde gol yemeden maçı tamamladı. - İSTANBUL
