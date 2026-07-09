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Galatasaray MCT Technic, Sloven basketbolcu Aleksej Nikolic'i kadrosuna kattı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Slovenya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden 31 yaşındaki oyun kurucu Aleksej Nikolic ile anlaştığını duyurdu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Aleksej Nikolic'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Slovenya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Aleksej Nikolic ile anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan ve Slovenya'nın önemli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu, son olarak ülkesinin Cedevita Olimpija takımında yer aldı.

Aleksej, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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