Galatasaray, Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray, Benfica forması giyen İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncu için Benfica'ya 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon Euro olarak belirlendi. Seferovic, Galatasaray'dan 2022-2023 sezonunda 2.3 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir transferi daha resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Demirören Haber Ajansı / Spor