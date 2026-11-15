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Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı

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Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Kemerburgaz'da çift kale maç yaptı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasının ardından Okan Buruk yönetiminde çift kale maçla sona erdi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, 17 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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