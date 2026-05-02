Galatasaray'ın Samsunspor'a karşı 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor ile oynadığı maçla birlikte kırmızı-beyazlılara 9 maç sonra kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-1 berabere tamamladığı müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi.

Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı