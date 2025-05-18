Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlarken Ciro Mertens'den Eğlenceli Anlar

Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlarken Ciro Mertens'den Eğlenceli Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Kayserispor'u mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Dries Mertens'in oğlu Ciro, annesiyle birlikte kutlama sırasında 'Şampiyon Cimbom' dedi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro, şampiyonluk kutlamalarının ardından annesiyle birlikte kameraların karşısına geçerek mikrofonlara 'Şampiyon Cimbom' dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'a 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından futbolcular, saha içinde aileleriyle birlikte şampiyonluğu kutladı. Bu futbolculardan biri de Mertens ve ailesiydi. Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens, kutlamaların ardından kameraların karşısına geçerek eğlenceli anlar yaşadı. Ciro, annesiyle birlikte mikrofonlara 'Şampiyon Cimbom' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı

Melo'dan Fenerbahçelileri ve Mourinho'yu çok kızdıracak paylaşım
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.