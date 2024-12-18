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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Roma'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Galatasaray, 6 maç sonunda puan alamadı ve grubunu son sırada tamamladı.

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.

Tre Fontane Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Alice Corelli'nin golüyle öne geçen Roma, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

PUANSIZ VEDA ETTİLER

İkinci yarıda 82. dakikada Rosanna Ventriglia ve 90+3. dakikada Elena Linari ile birer gol daha bulan ev sahibi takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonucunda puan alamadı ve grubunu son sırada tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda etti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHülagü:

Al işte bak . En büyük fener ehiheiheie

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