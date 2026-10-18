Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lille maçının hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı

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İSTANBUL, GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lille maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin 3'üncü hafta karşılaşmasında Fransa'da Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille'e konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı