Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 Yenildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. İlk yarıda Yunus Akgün'ün golüyle öne geçen Galatasaray, ardından yediği dört golle karşılaşmayı kaybetti.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Frankfurt Arena'da TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çaldı. Marco Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray 8'inci dakikada Yunus Akgün'ün ayağından bulduğu golle öne geçti: 0-1. Eintracht Frankfurt, 37'nci dakikada Davinson Sanchez'in kendi ağlarına gönderdiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. Alman ekibi, önce 45+2'nci dakikada Can Uzun'la, ardından 45+4'üncü dakikada Jonathan Burkardt'la ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda Eintracht Frankfurt, 66'ncı dakikada Jonathan Burkardt'la 4'üncü golü bulurken, mücadelede son sözü söyleyen isim 75'inci dakikada Ansgar Knauff oldu: 5-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

Türk hakemler olsaydı o 5 golü ofsayt diye İtalya ederdi cin cona 2 penaltı verip. 3. 0. kazandırırdı ey cin çonlar iyisisiniz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.