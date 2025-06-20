Galatasaray rakiplerini açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Sarı-kırmızılılar ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.

İSTANBUL'DA RAKİP LAZİO

Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek Sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla RAMS Park'ta karşılaşacak.