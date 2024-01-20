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Galatasaray Petrol Ofisi, Fatih Vatan Spor'u 1-0 mağlup etti

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Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında evinde karşılaştığı Fatih Vatan Spor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın golünü Ebru Topçu kaydetti.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasınnda evinde karşılaştığı Fatih Vatan Spor'u 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Vatan Spor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın golünü 45+1. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 43'e yükseltti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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