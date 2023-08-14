Galatasaray-Olimpia Ljubljana maçı sadece D-Smart ve D-Smart GO'da

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda engelleri bir bir geride bırakan Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edeceği maç 15 Ağustos Salı saat 21.00'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda engelleri bir bir geride bırakan Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edeceği maç 15 Ağustos Salı saat 21.00'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Slovenya'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, seyircisi önünde şova çıkıyor. Icardi ve Zaha transferleriyle yıldızlarla dolu kadrosunu daha da güçlendiren Sarı Kırmızılılarda iki ismin de taraftarla buluşması D-Smart ekranlarında yaşanacak.

Aslanın şov gecesinde, 15 Ağustos Salı akşamı, maç önü programı 19.00'da başlayacak. 21.00'deki maçın ardından programıyla da taraftarlar futbola doyacak. Aykut Aydın'ın anlatacağı karşılaşmada Orhan Uluca yorumlarıyla maça renk katacak. Tüm gecenin heyecanı D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da olacak.