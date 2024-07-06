Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda Florya arazisi ve Galatasaray Adası için yetki verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimine, Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi.

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda Başkan Dursun Özbek ve yönetimine, Florya arazisinin değerlendirilmesi ve Galatasaray Adası'nın yeni imar planına göre restore edilmesi konularında yetki verildi.

Galatasaray'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme maksadıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryom Salonu'nda gerçekleşti. Konuşmaların ardından yönetim kuruluna yetki verilecek maddeler tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi. Oylamanın ardından Başkan Özbek, kulüp üyelerine teşekkürlerini iletti.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Başkan Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu'na; tüzüğümüzün 24. maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2026 tarihine kadar yetki verilmesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Adası Dursun Özbek Galatasaray Spor Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Bakmadan Geçme

TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Fatih Terim'den 'En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?' sorusuna bomba yanıt

Fatih Terim'den "En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna bomba yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title