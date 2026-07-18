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Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic'i transfer etti

Galatasaray MCT Technic, Nikola Ivanovic'i transfer etti
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i transfer etti.

YENİ sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki Ivanovic, kariyerinde Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Germani Brescia formalarını giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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