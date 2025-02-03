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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Fiorentina'ya Kiraladı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Fiorentina'ya Kiraladı
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Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Transfer bedeli 3.200.000 Euro olarak belirlendi.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geçici transferi konusunda Fiorentina kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 Euro'dur.

Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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