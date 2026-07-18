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Galatasaray MCT Technic, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i renklerine bağladı

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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic ile anlaştı. Kulüp, tecrübeli oyuncuyu sarı-kırmızılı renklere bağladıklarını duyurdu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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