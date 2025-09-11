Haberler

Galatasaray MCT Technic, Lokomotiv Kuban'ı Yendi
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Rusya ekibi Lokomotiv Kuban'ı 103-96 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği sarı-kırmızılıların 26-23 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray MCT Technic, devre arasına da 49-43 önde girdi.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı takım, maçı 103-96 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
