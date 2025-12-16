Haberler

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igokea m: tel'e konuk olacak

Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son maçında Bosna Hersek'in Igokea takımına konuk olacak. Maç SD Laktasi'de TSİ 20.30'da başlayacak. Galatasaray, grupta 4 galibiyetle son 16 turuna yükselmeyi garantileyen bir performans sergileyerek oldukça başarılı oldu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu altıncı ve son maçında yarın Bosna Hersek'in Igokea m: tel takımına konuk olacak.

SD Laktasi'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Son basamaktaki Bosna Hersek ekibi ise 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılırken 1 maçı kazandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
