Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi
FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 99-59 yenilerek turnuvadan elendi. Tenerife ekibi, maç boyunca gösterdiği üstün performansla adını dörtlü finale yazdırdı.
Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmada La Laguna Tenerife, ilk çeyreği 28-16 önde bitirirken devre arasına da 46-28 üstünlükle girdi.
Galatasaray MCT Technic'e göre daha iyi performans sergileyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 72-48 önde tamamladı.
Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve farkı daha da açan La Laguna Tenerife, sahadan 99-59 galip ayrılarak adını dörtlü finale yazdırdı.
Ev sahibi ekipte, Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Jaime Fernandez 19, Joan Sastre 13 sayıyla maçı tamamladı.
Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 11 sayıyla oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup olmuş sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanmıştı.