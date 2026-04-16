Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 99-59 yenilerek turnuvadan elendi. Tenerife ekibi, maç boyunca gösterdiği üstün performansla adını dörtlü finale yazdırdı.

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmada La Laguna Tenerife, ilk çeyreği 28-16 önde bitirirken devre arasına da 46-28 üstünlükle girdi.

Galatasaray MCT Technic'e göre daha iyi performans sergileyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 72-48 önde tamamladı.

Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve farkı daha da açan La Laguna Tenerife, sahadan 99-59 galip ayrılarak adını dörtlü finale yazdırdı.

Ev sahibi ekipte, Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Jaime Fernandez 19, Joan Sastre 13 sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 11 sayıyla oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup olmuş sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş

Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Amedspor Başkanı Nahit Eren Süper Lig ateşini yaktı

Amedspor Süper Lig ateşini yaktı

Demet Özdemir’den 'Dizi' eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

Arsenal ve Sporting yarı final için karşılaştı! İşte turlayan takım
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında