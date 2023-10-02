Galatasaray, Manchester United maçına hazır

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Manchester United'ın konuğu olacak Galatasaray, Florya Metin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında iki gruba ayrılan sarı-kırmızılılar, top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise yarın oynanacak Manchester United maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayan Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.30'da İngiltere'ye gidecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcusu, Old Trafford'da TSİ 21.45'te basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.