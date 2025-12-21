Haberler

Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti
Güncelleme:
Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray maçının ardından konuşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, hakemin kararlarıyla ilgili konuşarak, ''Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten hakem maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız." dedi.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
  • Kasımpaşa oyuncusu Ali Yavuz Kol, hakemin maç içinde bazı hatalar yaptığını ve bunları kendilerine söylediğini belirtti.
  • Ali Yavuz Kol, takımının maçta iyi mücadele ettiğini ve maçın kendilerine de dönebileceğini ifade etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK''

Karşılaşmayı değerlendiren Ali Yavuz Kol, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Maç bize de dönebilirdi.'' dedi.

''HAKEM BİZE SÖYLEMİŞTİ''

Deneyimli oyuncu, hakemin verdiği kararlarla ilgili konuşarak, ''Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten hakem maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Yorumlar (1)

Ercan Sönmez:

Bu da odak olma peşinde. Hakem sana gelip ufak tefek hatalar yaptım, hakkınız helal edin mi demiş? Güldürmeyin...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

