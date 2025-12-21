Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK''

Karşılaşmayı değerlendiren Ali Yavuz Kol, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Maç bize de dönebilirdi.'' dedi.

''HAKEM BİZE SÖYLEMİŞTİ''

Deneyimli oyuncu, hakemin verdiği kararlarla ilgili konuşarak, ''Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten hakem maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız." yorumunu yaptı.