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Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

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Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi sonrası, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg büyük tepki çekti. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor'un Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon nedeniyle sahadan çekilmesi ve VAR hakemi Sundberg'in bu karara müdahale etmemesi, Türkiye ve Danimarka'da büyük yankı uyandırdı. Danimarka basınında da olay geniş yer buldu.

Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray- Adana Demirspor maçı, Türk futbol tarihine geçti.

ÜLKESİNİ KARIŞTIRDI

Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Takım, Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon nedeniyle sahadan çekildiğini açıkladı.

Maçta görev alan yabancı VAR hakemi Jakob Sundberg'in penaltı kararına müdahale etmemesi, Türkiye ve Danimarka'da büyük yankı uyandırdı.

İşte atılan o manşetler;

Sport Tv2: Jakob Sundberg bir anda çılgın bir olayın merkezine yerleşti. Türk takımı, Danimarkalı VAR hakemi nedeniyle maçtan çekildi.

Campo: Danimarkalı hakem, Türk kaos maçında başrol oynadı.

Berlingske: Galatasaray, Danimarkalı VAR hakeminin kontrolünde oynanan maçta tartışmalı bir penaltı kazandı. Bu yüzden rakip takım sahadan çekildi.

Ekstra Bladet: Süper Lig'de Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'un dahil olduğu bir dram yaşanıyor.

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMUHAMMED ENSAR AYDIN:

Fener istedi yabancı varı. Hep GS şampiyon olsun diye çalışıyor FB;)

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bu fenevi tatmin edecek tek hakem türü sarı lacivertli forma giyerek sahaya çıkacak olan hakemdir. hahahahahahahaha ;) ;)

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bir takımın ayyuka çıkmış kepazelikleri yeniden dünya gündeminde. Artık UEFA'nın son 30 yılı detaylı bir şekilde araştırmasının zamanı geldi de geçiyor.

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Haber YorumlarıMahmut Şahin:

NEYMİŞ YABANCI HAKEM DE HATA YAPABİLİRMİŞ...NEYMIŞ KÜÇÜK KUŞLAR FENERBAHCE EL ATTI HER OLAYDA ELİNE YUZÜNE BULAŞTIRMIŞ

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