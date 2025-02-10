Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray- Adana Demirspor maçı, Türk futbol tarihine geçti.

ÜLKESİNİ KARIŞTIRDI

Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Takım, Dries Mertens'in penaltı kazandığı pozisyon nedeniyle sahadan çekildiğini açıkladı.

Maçta görev alan yabancı VAR hakemi Jakob Sundberg'in penaltı kararına müdahale etmemesi, Türkiye ve Danimarka'da büyük yankı uyandırdı.

İşte atılan o manşetler;

Sport Tv2: Jakob Sundberg bir anda çılgın bir olayın merkezine yerleşti. Türk takımı, Danimarkalı VAR hakemi nedeniyle maçtan çekildi.

Campo: Danimarkalı hakem, Türk kaos maçında başrol oynadı.

Berlingske: Galatasaray, Danimarkalı VAR hakeminin kontrolünde oynanan maçta tartışmalı bir penaltı kazandı. Bu yüzden rakip takım sahadan çekildi.

Ekstra Bladet: Süper Lig'de Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'un dahil olduğu bir dram yaşanıyor.