Galatasaray, Lille deplasmanı öncesi Kemerburgaz'da antrenmana çıktı

Galatasaray, Lille deplasmanı öncesi Kemerburgaz'da antrenmana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 21 Ekim'de Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla start aldı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA