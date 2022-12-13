Galatasaray, lig öncesi en zorlu sınavında! Dünya devi ile kozlarını paylaşacak
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Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da Seria A ekibi Lazio ile maç yapacak. Süper Lig'in başlaması öncesi en ciddi sınavını verecek sarı-kırmızılılar, İtalya devi ile Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde bugün saat 18.00'de karşılaşacak.
Katar'da devam eden Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçı oynayacak.
RAKİP LAZIO
Bu gün saat 18.00'de Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde Lazio ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek mücadele seyircisiz oynanacak.
İLK MAÇTA GOL YAĞMURU
Sarı kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.