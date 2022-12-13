Galatasaray, lig öncesi en zorlu sınavında! Dünya devi ile kozlarını paylaşacak

Galatasaray, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da Seria A ekibi Lazio ile maç yapacak. Süper Lig'in başlaması öncesi en ciddi sınavını verecek sarı-kırmızılılar, İtalya devi ile Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde bugün saat 18.00'de karşılaşacak.