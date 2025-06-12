Galatasaray, Leroy Sane ile 3 Yıl İçin Anlaştı

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Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu. Futbolcuya her sezon için net 9 milyon avro garanti ücret ve 3 milyon avro sadakat primi ödenecek.

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9 milyon avro garanti ücret ile net 3 milyon avro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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