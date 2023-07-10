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Galatasaray, Lazio'nun Torreira teklifini reddetti! Yeni bir rakam verdiler

Spor Haberleri

Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi son olarak Galatasaray'a 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ise İtalyan ekibinden 15 milyon euro istedi.

Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'ın bel kemiği Lucas Torreira'ya Lazio'nun ilgisi bitmiyor. İtalyan ekibi, Uruguaylı futbolcu için sarı-kırmızılılara yaptığı son teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sundu. Galatasaray ise 15 milyon euroda diretiyor.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Lucas Torreira için Lazio, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Uruguaylı futbolcuyu kiralayarak 10 milyon euro satın alma opsiyonu koymak isteyen İtalyan ekibinin talebini sarı-kırmızılılar reddetti.

31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Lazio'nun 10 milyon euroluk teklifine karşılık İtalyan ekibinden 15 milyon euro talep etti. Deneyimli orta saha geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 1 asist kaydetti.

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Lucas Torreira Galatasaray Spor Haberler

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