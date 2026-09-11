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Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini açıkladı

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Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 10 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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