Galatasaray Kulübü'nün 2026-2027 dönemi bütçesi kabul edildi

GALATASARAY'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan bütçe toplantısında, Haziran 2026-Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe üyelerin oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Açıklanan bütçe tasarısında 4 milyar 165 milyon lira gelir, 3 milyar 803 milyon lira gider ve 362 milyon lira kar öngörüldü.

Faiz giderleri, kur farkları ve diğer kalemler dahil edildiğinde ise toplam 6 milyar 978 milyon lira gelir ve 8 milyar 884 milyon lira gider hesaplandı. Bu kapsamda 1 milyar 905 milyon lira zarar beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı