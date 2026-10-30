Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek Süper Lig'de 10. haftayı açtı

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana (Dk. 56 Uğurcan Yazğılı), Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Enis Destan), Deniz Türüç, Toth (Dk. 46 Bardhi), Dompe (Dk. 71 Colley), Muleka (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 68 Bitshiabu), Singo, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 61 Ugochukwu), Sara (Dk. 61 Nhaga), Yunus Akgün (Dk. 61 Sane), Batrakov (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Leao, Osimhen (Dk. 61 Deniz Gül)

Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 49 Batrakov, Dk. 55 Rafael Leao (Penaltıdan) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara ( Galatasaray ) Dk. 45+5 Deniz Türüç, Dk. 89 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Batrakov'un ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvaryak ağlara gitti: 0-3

55. dakikada konuk ekip 4. golü buldu. 52. dakikada Baniya'nın müdahalesiyle Leao'nun ceza sahasında yerde kalınca hakem Cihan Aydın, VAR monitöründen pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

73. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA