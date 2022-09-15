Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya yaptığı antrenmanla tamamladı. Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray Spor Kulübü 33. Başkanı Adnan Polat, 11 senelik bir ara sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile birlikte antrenmanı seyretti. Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Metin Oktay Konyaspor Spor Haberler

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