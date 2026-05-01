Galatasaray kafilesi, Samsun'a gitti
SÜPER Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray, maç için Samsun'a gitti.
Süper Lig'in 32'nci haftasın Galatasaray deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kafile, Samsun'a hareket etti.
Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a özel uçakla gitti. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Asprilla'nın forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı