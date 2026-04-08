Alexia Carutasu: "Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum"

Galatasaraylı voleybolcu Alexia Carutasu, kazandıkları şampiyonluğun mutluluğunu dile getirerek, takım ve kendisiyle gurur duyduğunu açıkladı. Galatasaray, 2026 CEV Kupası finalinde Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti.

Galatasaraylı voleybolcu Alexia Carutasu, şampiyon oldukları için mutluluğunu dile getirerek, takım ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldiği İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaraylı voleybolcu Alexia Carutasu, "Kazandığımız için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosferdi. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Başardığımız şey inanılmaz. Galatasaray'da tarih yazdık. Herkesle gurur duyuyorum. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

