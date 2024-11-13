Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'a 5-0 Mağlup Oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Wolfsburg takımını konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem Rivera Olmedo düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray ; Gamze Yaman, Ecem Cümert, Demehin, Jackmon, Fatma Sağre Öztürk, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Malado Diallo, Usme, Arzu Karabulut ve Staskova ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Wolfsburg ise; Frohms, Wedemeyer, Hendrich, Minge, Huth, Kielland, Hagel, Linder, Endemann, Johnsdottir ve Blomqvist ile sahada yer aldı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Wolfsburg oldu. Oyunun ilk bölümlerinde topun hakimi olan Alman temsilcisine Galatasaray savunması geçit vermedi. 8'inci dakikada konuk ekipte sağ kanattan yaya doğru topla hareketlenen Endemann, penaltı noktasına pasını çıkardı. Sol tarafta topu kontrol eden Blomqvist, kale önündeki Jonsdottir'i gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İyi oyun ortaya koyan Wolfsburg, karşılaşmanın 24'üncü dakikasında da golü buldu. Huth'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşta arka direğe gelen topa iyi yükselen Wedemeyer kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Golden 4 dakika sonra Alman temsilcisi, Jonsdottir ile ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan Huth'un penaltı noktasına gönderdiği topa Jonsdottir kafayla vurdu fakat kaleci Gamze Yaman meşin yuvarlağı kornere çeldi. 41'inci dakikada Galatasaray Malado Diallo ile gole çok yaklaştı. Usme'nin kendi yarı sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası dışı solundan Malado Diallo kontrol etti. Staskova ile verkaç yapan Malado Diallo, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı fakat topu kaleci Frohms kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Wolfsburg 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iki takımda aynı 11'ler ile devam etti. 51'inci dakikada Wolfsburg'da Huth, ceza sahası dışında yerden tek pasla savunma arkasına sarkan Blomqvist'i gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda topu kaleci Gamze Yaman kurtarmayı başardı. Üst üste etkili ataklar üreten Alman ekibi, bu kez de Kielland ile etkili geldi. 61'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Kielland yerden sert vurdu, top Gamze Yaman'ın da müdahalesiyle direkten dışarıya çıktı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Wolfsburg farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sol tarafından Brand'ın sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu takip eden Blomqvist, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2. Uzaktan şutlarla etkili olan Alman ekibi 71'inci dakikada Kielland ile kaleyi yokladı, Gamze Yaman topu güçlükle kornere çeldi. 77'nci dakikada Wolfsburg, farkı 3'e çıkaran golü buldu. Endemann'ın sağdan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde boşta kalan topa gelişine bekletmeden sol ayak içiyle vuran Blomqvist, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. Oyunun son bölümlerine doğru girilirken 90+6'ncı dakikada Alman ekibi, 4'üncü golü attı. Sağdan topla ceza sahası dışı sağ çaprazına doğru hareketlenen Endemann, yayda boştaki Blomqvist'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top filelere gitti: 0-4. Golden 1 dakika sonra Alman ekibi, farkı 5'e çıkardı. Savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Endemann, şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5. Karşılaşmada başka gol olmayınca Wolfsburg sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 3'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Wolfsburg ise gruptaki ilk galibiyetini aldı.