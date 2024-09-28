Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sezona Galibiyetle Başladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4
1'İNCİ PERİYOT 15-21
DEVRE: 23-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Galatasaray, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yenerek sezona galibiyetle başladı.