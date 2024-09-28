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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sezona Galibiyetle Başladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sezona Galibiyetle Başladı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 mağlup etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel

İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4

1'İNCİ PERİYOT 15-21

DEVRE: 23-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Galatasaray, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol Tarsus Kadın Spor

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