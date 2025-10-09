Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de İlk Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu ilk hafta maçında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu ilk hafta maçında sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperanza Mendoza, Natasa Dragojevic, Tomasz Wit Langowski

Galatasaray: Kamiah Smalls 14, Awak Kuier 6, Teja Oblak 13, Dorka Juhasz 9, Sehernaz Çidal, Gökşen Fıtık 8, Derin Erdoğan 5, Elizabeth Williams 8, Ayşe Cora 6, Elif Bayram 4

Başantrenör: Ekrem Memnun

Beretta Famila Schio: Maria Conde Alcoldo 17, Cecilia Zandalasini 10, Jessica Shepard 10, Costanza Verona 10, Anete Steinberga 12, Carlotta Zanardi 1, Marieme Badiane 3, Olbis Andre 2, Giorgia Sottana 2, Kim Mestdagh 3

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 17-20 (Beretta Famila Schio lehine)

Devre: 32-39 (Beretta Famila Schio lehine)

3. Periyot: 53-55 (Beretta Famila Schio lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.