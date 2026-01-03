Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 3, Elif Bayram 2, Juhasz 11, Williams 9, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 3, Sehernaz Çidal 5, Derin Erdoğan 4, Zeynep Şevval Gül, Kuier 14

Çimsa ÇBK Mersin : Vanloo 7, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 12, Geiselsöder 10, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 11, Asena Yalçın 3, Juskaite 1, Sventoraite 9

1. Periyot: 18-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 63-49

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
