Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
Galatasaray, 2020 yılında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti.
Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
2020'DE GALATASARAY'A BEDELSİZ GELMİŞTİ
Galatasaray'dan yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Haberler.com - Spor