Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, 2020 yılında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

2020'DE GALATASARAY'A BEDELSİZ GELMİŞTİ

Galatasaray'dan yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.