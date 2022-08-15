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Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, 2020 yılında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

2020'DE GALATASARAY'A BEDELSİZ GELMİŞTİ

Galatasaray'dan yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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