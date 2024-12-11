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Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor

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Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İsveç'e Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, ve Kaan Ayhan'ı götürmeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray, Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı.

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Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedneiyle kafilede yer almadı. Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde;

Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor

Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

uyarida bulunuyorum. En son Berkan la defans yaptığımızda sparta pragdan 4 yedik. Malmö maçında da öyle olacak 3-4 tane yicez eğer önlem alinmazsa. Bakın bir nevi geleceği görüp simdiden haber veriyorum. Önlem alın mk.

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