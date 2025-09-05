Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Carlos Cuesta, Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderildi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir türlü uyum sağlayamayan Kolombiyalı stoperin ayrılığı, camiada memnuniyetle karşılandı.

Transferin perde arkasına dair çarpıcı açıklamalar ise spor yorumcusu Haluk Yürekli'den geldi. Yürekli, Cuesta'nın sağlık raporları nedeniyle Spartak Moskova transferinin gerçekleşmediğini ve benzer bir durumun Vasco da Gama sürecinde de yaşandığını belirtti. Oyuncunun dizinde problem olduğunu belirten Yürekli, "Cuesta'nın dizindeki kıkırdakta bir sorun var. Doktorlar, oynamasına engel bir durum olmadığını söylüyor. Ancak Spartak Moskova ve hatta Vasco da Gama'nın sorun gördüğü nokta, işin yatırım kısmı. Bonservis ödenip yatırım yapılacak bir diz değil Cuesta'nın dizi" ifadelerini kullandı.

"3 GÜN DÜŞÜNDÜLER, VAZGEÇTİLER"

Oyuncunun bu nedenle bonservisiyle gitmediğini kaydeden Yürekli, "Cuesta'yı Moskova'da iki kez sağlık kontrolünden geçirdiler. Kıkırdaktaki problem, Spartak Moskova'daki yöneticilerin 3 gün düşünmesine sebep oldu ve sonunda yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Sonuçta kasalarından yaklaşık 8 milyon euro çıkacaktı. Vasco da Gama'da da aynı sorun oluştu ve Vasco, alıcıyken işi kiralamaya çevirdi" dedi.