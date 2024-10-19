Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi henüz ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.