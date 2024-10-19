Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Ismail Jakobs, ilk yarıda yaşadığı adele sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Jakobs, kendini yere bırakarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi henüz ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.