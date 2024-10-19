Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Ismail Jakobs, ilk yarıda yaşadığı adele sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Jakobs, kendini yere bırakarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi henüz ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi
Kaynak: Haberler.com / Spor

Antalyaspor Galatasaray Adele Spor

Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

Bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' nasıl çökertildi?

 Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti
500

Yorumlar (1)

Melike Taştan:

salıncakçı jk şanslıymış ki oyuncumuz sakatlandı. Bakalım umarım bu sefer düzmece olmayan bir maç izleriz

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.