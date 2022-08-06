Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok! Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı - Haberler

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Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok! Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Justin Kluivert için Roma'ya kiralama teklifi yaptı.

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Yeni sezona bomba gibi transferlerle giren Galatasaray, bir yıldıza daha gözünü dikti. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için harekete geçti.

SIRADAKİ HEDEF KLUIVERT

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcu geçen sezon Fransız ekibi Nice'de 31 maçta 2242 dakika süre aldı ve 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

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