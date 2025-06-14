Galatasaray'ın Transfer Öncelikleri: Osimhen ve Kaleci

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transfer döneminde önceliklerinin Victor Osimhen ve bir kaleci transferi olduğunu açıkladı. Bernardo Silva transferinin gündemlerinde bulunmadığını da vurguladı.

GALATASARAY'DA Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı ekipte önceliğin Victor Osimhen ile kaleci transferi olduğunu söyledi.

Transfer dönemine Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasındaki önceliğini açıkladı. Kavukçu, ilk olarak Victor Osimhen'den cevap beklediklerini ve kaleci transferi yapmak istediklerini ifade ederken, bir süredir sosyal medyada çıkan Bernardo Silva transferini de yalanladı. Kavukçu, "Galatasaray'ın transfer gündeminde öncelik olarak Osimhen ve bir kaleci transferimiz var. Bernardo Silva transfer gündemimizde bulunmuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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