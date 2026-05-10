Galatasaray'ın şampiyonluğu İsveç'te kutlandı
Galatasaray, ligin sona ermesine bir hafta kala Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu. İsveç'in Stockholm kentinde sarı-kırmızılı taraftarlar Segeltorg Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı ve şehirde konvoy oluşturdular.
Kutlama sonrası sarı kırmızlı taraftar araçlarla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Kaynak: AA / Atila Altuntaş