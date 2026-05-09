Galatasaray'ın Şampiyonluğu Bodrum'da Kutlandı
Galatasaray, Süper Lig'de 33. haftada Hesap.com Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bodrum'da taraftarlar, Belediye Meydanı'nda meşalelerle ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı.
GALATASARAY'ın Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Bodrum'da 26'ncı şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Belediye Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler yaktı, tezahüratlar ile şampiyonluğu kutladı. Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Bodrumlu Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı