Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov

Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Ajax, deplasmanda Twente'yi 3-2 mağlup etti. Grolsch Veste Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip geriden gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GERİ DÖNÜŞ MAÇI

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Twente, 17. dakikada Kristian Hlynsson ve 36. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Ajax ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve büyük bir geri dönüşe imza attı.

AJAX'TAN ÜÇLÜ YANIT

Amsterdam temsilcisine galibiyeti getiren goller; 52. dakikada Wout Weghorst, 68. dakikada Oscar Gloukh, ve 82. dakikada Mika Godts'tan geldi. Bu sonuçla Ajax, deplasmanda 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Galibiyetle birlikte Ajax puanını 19'a yükseltti ve üst sıralardaki takibini sürdürdü. Twente ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ajax, sahasında Heerenveen'i ağırlayacak, Twente ise Groningen deplasmanına gidecek.