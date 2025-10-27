Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov
Güncelleme:
Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, deplasmanda Twente'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Twente, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlasa da Ajax, ikinci yarıda geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Ajax, puanını 19'a yükseltti ve üst sıralardaki takibini sürdürdü. Twente ise 14 puanda kaldı.

  • Ajax deplasmanda Twente'yi 3-2 mağlup etti.
  • Twente 17. dakikada Kristian Hlynsson ve 36. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel'in golleriyle 2-0 öne geçti.
  • Ajax'ın golleri 52. dakikada Wout Weghorst, 68. dakikada Oscar Gloukh ve 82. dakikada Mika Godts'tan geldi.
  • Ajax puanını 19'a yükseltti, Twente 14 puanda kaldı.
  • Ajax bir sonraki hafta sahasında Heerenveen ile oynayacak, Twente deplasmanda Groningen ile karşılaşacak.

Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Ajax, deplasmanda Twente'yi 3-2 mağlup etti. Grolsch Veste Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip geriden gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GERİ DÖNÜŞ MAÇI

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Twente, 17. dakikada Kristian Hlynsson ve 36. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Ajax ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve büyük bir geri dönüşe imza attı.

AJAX'TAN ÜÇLÜ YANIT

Amsterdam temsilcisine galibiyeti getiren goller; 52. dakikada Wout Weghorst, 68. dakikada Oscar Gloukh, ve 82. dakikada Mika Godts'tan geldi. Bu sonuçla Ajax, deplasmanda 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Galibiyetle birlikte Ajax puanını 19'a yükseltti ve üst sıralardaki takibini sürdürdü. Twente ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ajax, sahasında Heerenveen'i ağırlayacak, Twente ise Groningen deplasmanına gidecek.

