Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov
Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, deplasmanda Twente'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Twente, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlasa da Ajax, ikinci yarıda geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Ajax, puanını 19'a yükseltti ve üst sıralardaki takibini sürdürdü. Twente ise 14 puanda kaldı.
GERİ DÖNÜŞ MAÇI
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Twente, 17. dakikada Kristian Hlynsson ve 36. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Ajax ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve büyük bir geri dönüşe imza attı.
AJAX'TAN ÜÇLÜ YANIT
Amsterdam temsilcisine galibiyeti getiren goller; 52. dakikada Wout Weghorst, 68. dakikada Oscar Gloukh, ve 82. dakikada Mika Godts'tan geldi. Bu sonuçla Ajax, deplasmanda 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR
Galibiyetle birlikte Ajax puanını 19'a yükseltti ve üst sıralardaki takibini sürdürdü. Twente ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ajax, sahasında Heerenveen'i ağırlayacak, Twente ise Groningen deplasmanına gidecek.