Galatasaray'ın rakibi Manchester City ligde galibiyeti hatırladı

Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'nde karşılaşacağı Manchester City, Wolverhampton'ı 2-0 yenerek Premier Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyon Ligi'nin lig aşaması son haftasında karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

MANCHESTER CITY SAHASINDA HATA YAPMADI

Premier Lig'in 23. haftasında, şampiyonluk yarışındaki lider Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti. Manchester City, 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2'de Antoine Semenyo'nun golleriyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

4 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu galibiyetle birlikte Manchester City, ligde 4 maç aradan sonra kazanarak puanını 46'ya yükseltti. Manchester City, 50 puanı ve bir maçı eksik olan Arsenal'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak ve lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
