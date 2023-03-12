Galatasaray'ın peşinde olduğu Roberto Firmino'nun yeni rotası ABD oluyor

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve takımdan ayrılma kararı alan Roberto Firmino'nun yeni adresi netlik kazanıyor.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Galatasaray'ın da peşinde olduğu Firmino'nun daha önce sarı-kırmızılılarla görüşmeye yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. İngiliz basınında çıkan son haberlere göre Firmino, yeni takımını seçti.

ABD'YE GİDİYOR

Mirror'da yer alan habere göre, Roberto Firmino rotayı Amerika'ya kırabilir. Deneyimli futbolcunun yeni adresi St. Louis City olabilir. Brezilyalı yıldızın, MLS ekibinin sportif direktörü Lutz Pfannenstiel ile Hoffenheim'dan tanışıyor olması da transfer iddialarını güçlendiriyor.