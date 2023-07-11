Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal

Galatasaray'ın Davinson Sanchez teklifini futbolcunun menajeri Fernando Villarreal doğruladı. Villarreal yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.

Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperi 9 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu teklifini futbolcunun temsilcisi Fernando Villarreal doğruladı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fernando Villarreal yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

27 yaşındaki stoper geçen sezon Tottenham formasıyla 27 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü.