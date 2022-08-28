Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Andrea Belotti, Roma'ya transfer oldu. Deneyimli golcü, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belotti, Çizme ekibinde yıllık net 3 milyon euro maaş alacak.