Galatasaray'ın peşinde olduğu Belotti, Roma'da! 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı
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Adı sık sık Galatasaray ile anılan Andrea Belotti, Roma'ya transfer oldu. Deneyimli golcü, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belotti, Çizme ekibinde yıllık net 3 milyon euro maaş alacak.
Transfer döneminde Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ancak imza aşamasına gelemediği Andrea Belotti, İtalya'da kaldı.
3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
İtalya Serie A ekibi Roma, Andrea Belotti'yi renklerine bağladı. Deneyimli golcü, İtalyan devi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belotti, Çizme ekibinde yıllık 3 milyon euro net maaş kazanacak.
"ROMA'NIN HEDEFLERİ BÜYÜLEDİ"
Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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